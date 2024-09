Pakistan: Il Ministro Gandapur riemerge dopo otto ore di scomparsa

10 Settembre 2024_ Il Ministro Capo della provincia di Khyber-Pakhtunkhwa, Ali Amin Gandapur, è riemerso dopo essere stato assente per oltre otto ore, suscitando preoccupazioni tra i funzionari. Gandapur è tornato alla Chief Minister House di Peshawar, mentre il suo avvocato, Naeem Panjutha, ha confermato che si stava dirigendo verso la capitale. In precedenza, il consigliere per l'informazione della provincia, Barrister Saif, aveva espresso timori per la sua sicurezza, ipotizzando che potesse essere arrestato. La notizia è stata riportata da tribune.com.pk. Gandapur è attualmente sotto pressione per le sue dichiarazioni contro i giornalisti e per un caso di detenzione illegale di un funzionario distrettuale a Islamabad.