Pakistan: Il Paese ribadisce il sostegno ai diritti dei Kashmiriani nel Kashmir Black Day

27 Ottobre 2024_ In occasione del "Kashmir Black Day", il Presidente Asif Ali Zardari e il Primo Ministro Shehbaz Sharif hanno riaffermato il sostegno del Pakistan ai diritti dei Kashmiriani, promettendo di stare al loro fianco fino al riconoscimento del loro diritto all'autodeterminazione. Zardari ha esortato la comunità internazionale a esercitare pressioni sull'India affinché fermi le violazioni dei diritti umani in Jammu e Kashmir, occupata illegalmente. Sharif ha sottolineato le sofferenze subite dai Kashmiriani negli ultimi settantasette anni e ha denunciato le azioni oppressive dell'India dal 2019. Il Ministro per gli Affari del Kashmir, Amir Muqam, ha confermato l'impegno del Pakistan a sostenere politicamente e moralmente i Kashmiriani. La notizia è riportata da radio.gov.pk. Il Kashmir è una regione contesa tra India e Pakistan, con una lunga storia di conflitti e tensioni legate ai diritti dei suoi abitanti.