Pakistan: Il Parlamento approva una legge per limitare i legislatori indipendenti

07 Agosto 2023_ Il Parlamento pakistano ha approvato una legge che impedisce ai legislatori indipendenti di unirsi a un partito dopo le elezioni, nonostante le forti proteste dell'opposizione. Il provvedimento, noto come 'Elections (Second Amendment) Act, 2023', è stato presentato alla National Assembly e viene interpretato come una strategia per ostacolare una sentenza della Corte Suprema. Gli analisti politici vedono questa legge come un tentativo di impedire al Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) di tornare a essere il partito dominante. Durante la discussione, si sono verificati scontri tra i senatori del PTI e del PML-N, evidenziando le tensioni politiche in corso. La notizia è riportata da Pakistan Today. La legge è vista come un passo significativo nel contesto politico del Pakistan, dove il PTI, guidato da Imran Khan, ha avuto un ruolo centrale nelle recenti elezioni.