08 Ottobre 2024_ La leadership senior del Pakistan Peoples Party (PPP), tra cui il senatore Sherry Rehman e Syed Naveed Qamar, ha tenuto consultazioni per discutere la proposta di istituire una Corte Costituzionale Federale, un'importante riforma prevista nel 2006 nel Patto di Democrazia. La proposta mira a garantire una rappresentanza provinciale equa e giurisdizione sotto l'Articolo 184 della Costituzione. Durante un incontro con il presidente del Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency, il PPP ha ribadito il proprio impegno per una corte dedicata alle questioni costituzionali, sottolineando l'importanza di evitare l'uso politico della giustizia. La notizia è riportata da Pakistan Today. Il PPP, fondato da Zulfikar Ali Bhutto, è uno dei principali partiti politici del Pakistan e si impegna a rispettare l'autonomia provinciale attraverso riforme giudiziarie.