24 Settembre 2024_ Il primo ministro Shehbaz Sharif è attualmente a New York per partecipare alla 79ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove avrà l'opportunità di esporre la posizione del Pakistan su questioni cruciali come il Kashmir e la causa palestinese. Durante il suo intervento, il premier sottolineerà il supporto del Pakistan a queste cause, che dura da oltre settant'anni. Inoltre, l'incontro rappresenta un'importante occasione per interagire con leader mondiali e discutere di questioni vitali, tra cui il cambiamento climatico e le sfide economiche del Pakistan. La fonte di queste informazioni è radio.gov.pk. La situazione attuale in Gaza e Kashmir è critica, e il Pakistan, come unico paese nucleare del mondo islamico, ha un ruolo significativo nel promuovere la pace e la sicurezza a livello globale.