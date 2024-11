Pakistan: Il presidente del Pakistan Atomic Energy Commission partecipa a un incontro a Roma sull'energia da fusione

07 Novembre 2024_ Il dottor Raja Ali Raza Anwar, presidente del Pakistan Atomic Energy Commission, ha guidato una delegazione pakistana all'incontro ministeriale inaugurale del World Fusion Energy Group dell'International Atomic Energy Agency (IAEA) a Roma, Italia. Durante l'incontro, ha presentato la posizione nazionale del Pakistan, sottolineando l'importanza della cooperazione globale nel settore delle tecnologie di fusione per affrontare le sfide del riscaldamento globale. Anwar ha elogiato il ruolo dell'IAEA nel promuovere la collaborazione internazionale in questo campo cruciale. La notizia è stata riportata da dunya.com.pk. Questo incontro rappresenta un passo significativo per il Pakistan nel contribuire agli sforzi globali per la sostenibilità energetica e la lotta contro il cambiamento climatico.