Pakistan: Il Primo Ministro annuncia misure di supporto per la polizia di Islamabad

12 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha elogiato la polizia di Islamabad per aver sventato un piano di attacco da parte di un gruppo fanatici e ha annunciato un aumento degli stipendi per gli agenti. Durante un evento in onore della polizia, ha esteso il pacchetto Shuhada alle famiglie dei 44 agenti uccisi in servizio e ha promesso di completare un ospedale per la polizia. Sharif ha anche ordinato l'assunzione di nuovi agenti sulla base del merito per affrontare la carenza di personale. La notizia è stata riportata da thenews.com.pk. Il Primo Ministro ha sottolineato l'importanza della riforma della polizia e del supporto del governo federale per migliorare l'efficienza delle forze di sicurezza in Pakistan.