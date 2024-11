Pakistan: Il Primo Ministro invita gli investitori britannici a esplorare opportunità di business

04 Novembre 2024_ Il Primo Ministro Shahbaz Sharif ha invitato gli investitori del Regno Unito a considerare le opportunità di investimento in Pakistan, sottolineando il potenziale del paese per iniziative commerciali fruttuose. Durante un incontro, il PM ha evidenziato gli sforzi del governo per promuovere strutture ottimali per la comunità imprenditoriale attraverso il Consiglio per la Facilitazione degli Investimenti Speciali. Questa iniziativa mira a creare un ambiente favorevole per gli investitori, facilitando l'accesso a risorse e supporto. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il Consiglio per la Facilitazione degli Investimenti Speciali è un organismo governativo che si occupa di attrarre investimenti esteri e migliorare il clima imprenditoriale in Pakistan.