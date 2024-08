Pakistan: Il Primo Ministro lancia una campagna nazionale di piantumazione alberi

08 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha avviato una campagna di piantumazione di alberi in tutto il Pakistan, piantando un giovane albero a Islamabad. Durante l'evento, ha annunciato l'obiettivo di piantare almeno 100 milioni di alberi in tutto il paese, comprese le regioni di Gilgit-Baltistan e Azad Jammu e Kashmir, per combattere gli effetti del cambiamento climatico. Sharif ha sottolineato l'importanza di ridurre l'inquinamento atmosferico e ha invitato i cittadini a partecipare attivamente all'iniziativa. La campagna mira a rendere il Pakistan un paese più verde e privo di inquinamento, coinvolgendo anche le autorità locali. La notizia è riportata dal National Herald Tribune. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per i disastri climatici che hanno colpito il Pakistan negli ultimi anni.