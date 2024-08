Pakistan: Il Primo Ministro onora Arshad Nadeem con premi e riconoscimenti

14 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha annunciato che Arshad Nadeem, medaglia d'oro olimpica, riceverà il Hilal-e-Imtiaz in occasione del 77° Giorno dell'Indipendenza del Pakistan. Durante una cerimonia, Sharif ha anche promesso un premio di Rs150 milioni per Nadeem e Rs10 milioni per il suo allenatore, Salman Butt, oltre a presentare un fondo di Rs100 milioni per sostenere gli atleti in pensione. Inoltre, il governo ha pianificato la creazione dell'Arshad Nadeem High-Performance Academy per preparare gli atleti alle Olimpiadi del 2028. Nadeem ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto e ha condiviso la sua determinazione a raggiungere ulteriori traguardi in futuro, come riportato da Pakistan Today. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari e sostenitori, sottolineando l'importanza del sostegno governativo per gli atleti di élite in Pakistan.