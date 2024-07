Pakistan: Il Primo Ministro ordina misure di sicurezza pubblica durante le forti piogge

30 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha ordinato alle autorità competenti di adottare misure immediate per garantire la sicurezza...

30 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha ordinato alle autorità competenti di adottare misure immediate per garantire la sicurezza pubblica a causa delle forti piogge. Sharif ha sottolineato l'importanza di una risposta coordinata per prevenire perdite di vite umane e danni materiali causati dalle avverse condizioni meteorologiche. Le autorità sono state incaricate di monitorare la situazione e di intervenire prontamente per proteggere i cittadini. Questa iniziativa mira a garantire che le comunità siano preparate e protette durante eventi climatici estremi. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Le forti piogge in Pakistan possono causare inondazioni e danni significativi, rendendo cruciale l'intervento tempestivo delle autorità.