Pakistan: Il Primo Ministro Shehbaz Sharif celebra il 78° Giorno dell'Indipendenza e invita i giovani a contribuire allo sviluppo del paese

15 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha celebrato il 78° Giorno dell'Indipendenza del Pakistan, esortando i giovani a sostenere il governo per rendere il paese prospero e stabile. Durante una cerimonia, ha sottolineato l'importanza dell'istruzione e della formazione professionale, avvertendo i giovani di non cadere nella trappola del terrorismo digitale. Sharif ha reso omaggio ai sacrifici dei padri fondatori e ha riconosciuto le sfide affrontate dal paese negli ultimi 77 anni. Ha anche promesso di lavorare per ridurre le bollette elettriche e ha condannato la violenza contro i palestinesi, esprimendo solidarietà per il Kashmir. La notizia è riportata da dailytimes.com.pk. Il Primo Ministro ha inoltre onorato il campione olimpico Arshad Nadeem, presente alla cerimonia, sottolineando l'importanza dell'unità nazionale e del lavoro onesto.