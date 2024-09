Pakistan: Il Primo Ministro Shehbaz Sharif chiede un cambiamento nelle priorità politiche per affrontare le preoccupazioni economiche

23 Settembre 2024_ Il Primo Ministro del Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, ha sottolineato l'urgenza di affrontare le preoccupazioni economiche della popolazione, chiedendo un cambiamento nelle priorità politiche. Sharif ha affermato che il programma attuale del Fondo Monetario Internazionale (FMI) dovrebbe essere l'ultimo per il paese, evidenziando la necessità di stabilità politica per garantire il miglioramento economico. Ha esortato i partiti politici e le istituzioni a collaborare per affrontare le sfide economiche e di sicurezza, sottolineando che il caos politico ostacola gli sforzi per fornire sollievo alla popolazione. La notizia è riportata da nation.com.pk. Il Primo Ministro parteciperà anche all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove riaffermerà l'impegno del Pakistan per il multilateralismo e la pace globale.