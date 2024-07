Pakistan: Il Primo Ministro Shehbaz Sharif difende gli interessi nazionali e annuncia nuove misure per il turismo

24 Luglio 2024_ Il Primo Ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha dichiarato la sua determinazione a difendere gli interessi nazionali durante una riunione del gabinetto federale a Islamabad. Ha condannato la campagna di propaganda del PTI contro le forze armate pakistane, sottolineando l'importanza di unirsi contro tali attacchi. Sharif ha espresso preoccupazione per l'aumento degli atti terroristici, in particolare in Balochistan e Khyber Pakhtunkhwa, attribuendoli a una cospirazione organizzata e alla TTP, un gruppo terroristico attivo nella regione. Inoltre, ha annunciato un nuovo regime di visti per promuovere investimenti e turismo, con visti gratuiti per imprenditori e turisti provenienti da 126 paesi, come riportato da radio.gov.pk. Il governo pakistano sta lavorando per facilitare gli affari e migliorare l'accesso ai turisti, con l'implementazione di e-gate in vari aeroporti e nel porto di Gwadar.