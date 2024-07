Pakistan: Il Primo Ministro Shehbaz Sharif in visita a Teheran per l'inaugurazione del nuovo presidente iraniano

26 Luglio 2024_ Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif è atteso a Teheran per partecipare alla cerimonia di inaugurazione del presidente eletto dell'Iran, Massoud Tashayyo. La visita, confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri, sottolinea l'importanza di rafforzare le relazioni bilaterali tra Pakistan e Iran. Durante il soggiorno, Sharif avrà incontri con funzionari iraniani per discutere di cooperazione in ambiti come commercio, energia e sicurezza regionale. Questo incontro si inserisce in un contesto di crescente interesse reciproco per migliorare i legami economici e strategici. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Massoud Tashayyo è un politico iraniano che ha recentemente vinto le elezioni presidenziali, e la sua amministrazione è vista come cruciale per il futuro delle relazioni tra i due paesi.