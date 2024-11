Pakistan: Il Primo Ministro Shehbaz Sharif parteciperà alla COP29 in Azerbaigian

12 Novembre 2024_ Il Primo Ministro del Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, si recherà a Baku, in Azerbaigian, per partecipare alla 29ª Conferenza...

12 Novembre 2024_ Il Primo Ministro del Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, si recherà a Baku, in Azerbaigian, per partecipare alla 29ª Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP29). Questo incontro internazionale si concentra sulle questioni legate al cambiamento climatico e alla sostenibilità ambientale, coinvolgendo leader e rappresentanti di vari Paesi. La partecipazione del Pakistan a questo evento sottolinea l'impegno del Paese nella lotta contro il cambiamento climatico e nella promozione di politiche ecologiche. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. La COP29 rappresenta un'importante piattaforma per discutere strategie globali e collaborazioni per affrontare le sfide ambientali attuali.