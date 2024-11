Pakistan: Il Primo Ministro Shehbaz Sharif promuove l'espansione del settore IT e l'introduzione del 5G

08 Novembre 2024_ Il Primo Ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha incontrato una delegazione del VEON Group per discutere l'espansione del settore IT e l'introduzione dei servizi 5G nel Paese. Durante l'incontro, Sharif ha ribadito l'impegno del governo a collaborare con VEON per sviluppare infrastrutture digitali e intelligenza artificiale, con l'obiettivo di aumentare le esportazioni IT a 25 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Il Primo Ministro ha sottolineato l'importanza di estendere l'accesso a internet ad alta velocità nelle aree remote, evidenziando come il 5G possa trasformare l'economia digitale del Pakistan. La delegazione di VEON ha apprezzato gli sforzi del governo per stabilizzare l'economia, rendendo il Pakistan un luogo sempre più attraente per gli investimenti nel settore IT e telecomunicazioni. La fonte di questa notizia è Pakistan Today. Il VEON Group è un leader globale nelle telecomunicazioni e servizi digitali, mentre Jazz Group è la sua filiale principale in Pakistan.