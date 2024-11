Pakistan: Il Primo Ministro Shehbaz Sharif sottolinea l'importanza della cooperazione con la Turchia

07 Novembre 2024_ Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif ha espresso soddisfazione per la crescente cooperazione bilaterale tra Pakistan e Turchia, evidenziando la necessità di approfondire ulteriormente i legami nei settori del commercio, degli investimenti e della difesa. Sharif ha sottolineato l'importanza di rafforzare le relazioni economiche e strategiche tra i due Paesi, che condividono storiche affinità culturali e politiche. La cooperazione in questi ambiti è vista come fondamentale per il progresso e la stabilità regionale. La dichiarazione è stata rilasciata durante un incontro ufficiale, come riportato da Pakistan Today. Pakistan e Turchia sono alleati storici, con legami che risalgono a decenni fa, e continuano a collaborare su vari fronti, inclusi progetti infrastrutturali e militari.