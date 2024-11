Pakistan: Il Primo Ministro Shehbaz Sharif visita il nuovo centro di polizia per la comunità diplomatica

09 Novembre 2024_ Il Primo Ministro del Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, ha visitato il centro di polizia "Cascade" a Islamabad, progettato per facilitare la comunità diplomatica. Durante la visita, ha elogiato l'iniziativa del Ministro degli Interni Mohsin Naqvi per la creazione di questo moderno centro di servizi. Il centro offre una serie di servizi, tra cui il rilascio e il rinnovo di patenti di guida e registrazioni per lavoratori domestici, mirati a soddisfare le esigenze dei diplomatici e dei cittadini stranieri. Sharif ha sottolineato l'importanza di fornire tutte le possibili facilitazioni alla comunità diplomatica. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il centro è stato progettato secondo standard internazionali per rispondere alle esigenze moderne della comunità internazionale presente in Pakistan.