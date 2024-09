Pakistan: Il PTI ottiene il permesso per un raduno a Lahore nonostante le tensioni con le autorità

20 Settembre 2024_ Il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ha ricevuto l'autorizzazione per tenere un raduno a Lahore, previsto per domani, dopo...

20 Settembre 2024_ Il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ha ricevuto l'autorizzazione per tenere un raduno a Lahore, previsto per domani, dopo un'ordinanza della corte. La riunione dovrà rispettare 43 procedure operative standard, con un limite di tempo fissato dalle 14:00 alle 17:00. Il fondatore del PTI, l'ex primo ministro Imran Khan, ha descritto l'evento come una situazione 'do-or-die', mentre le autorità stanno pianificando arresti di 3.700 sospetti durante il raduno. La notizia è stata riportata da thenews.com.pk. Il PTI, fondato da Khan, ha affrontato difficoltà nel tenere eventi pubblici a causa di restrizioni governative e preoccupazioni per la sicurezza.