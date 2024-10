Pakistan: Il summit SCO come vetrina delle potenzialità nazionali

14 Ottobre 2024_ La Ministra Federale per l'Informazione e la Radiodiffusione, Anila Tarar, ha dichiarato che il summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) rappresenterà un'opportunità per mostrare il vero potenziale del Pakistan. Tarar ha affermato: 'Siamo pronti a presentare i nostri successi'. L'evento si preannuncia come una piattaforma importante per il Pakistan, che intende mettere in evidenza i propri traguardi a livello internazionale. La SCO è un'organizzazione intergovernativa che promuove la cooperazione politica, economica e culturale tra i suoi membri, tra cui il Pakistan. La notizia è stata riportata da Pakistan Today, evidenziando l'importanza strategica del summit per il paese.