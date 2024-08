Pakistan: Il surplus del State Bank of Pakistan supera i 972 miliardi di Rs nel 2024

08 Agosto 2024_ Il surplus di profitto della State Bank of Pakistan ha superato i 972 miliardi di Rs per l'anno fiscale 2024, con un incremento di 60...

08 Agosto 2024_ Il surplus di profitto della State Bank of Pakistan ha superato i 972 miliardi di Rs per l'anno fiscale 2024, con un incremento di 60 miliardi rispetto all'anno precedente. Questo risultato è attribuito a maggiori ritorni da investimenti e operazioni di cambio. Inoltre, gli attivi totali della banca sono cresciuti, raggiungendo i 14,5 trilioni di Rs, mentre le passività sono aumentate a 13,9 trilioni di Rs. La banca ha anche visto un aumento del suo patrimonio netto, che ha raggiunto i 600 miliardi di Rs. La notizia è riportata da Daily The Pak Banker. La State Bank of Pakistan è l'istituto centrale del paese, responsabile della politica monetaria e della stabilità finanziaria.