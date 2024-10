Pakistan: Il teatro di marionette italiano incanta il World Culture Festival di Karachi

04 Ottobre 2024_ Il World Culture Festival di Karachi ha ospitato una straordinaria performance di teatro di marionette dall'Italia, presentata dalla compagnia NINA Theatre. L'artista italiana ha espresso la sua gioia per aver realizzato un sogno di esibirsi in Pakistan, intrattenendo il pubblico con storie affascinanti raccontate attraverso le marionette. La performance ha coinvolto anche bambini affetti da talassemia, creando un'atmosfera di gioia e partecipazione. La notizia è riportata da jang.com.pk. L'evento, organizzato dall'Arts Council of Pakistan in collaborazione con il gruppo Jang Geo, ha messo in risalto l'importanza della cultura italiana nel contesto pakistano.