Pakistan: Impegno del governo per i diritti delle minoranze nel Giorno Nazionale delle Minoranze

12 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif, il Presidente Arif Alvi e il Presidente del Senato Sadiq Sanjrani hanno riaffermato il loro impegno per la protezione dei diritti delle minoranze in Pakistan in occasione del Giorno Nazionale delle Minoranze. I leader hanno sottolineato l'importanza dell'unità, della tolleranza e della libertà religiosa per tutti i cittadini. Sharif ha evidenziato il ruolo significativo delle minoranze nello sviluppo del paese, affermando che il governo sta adottando tutte le misure necessarie per tutelarne i diritti. Alvi ha aggiunto che l'impegno del governo non è solo a parole, ma si traduce in azioni concrete. La notizia è riportata da Pakistan Today. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per promuovere l'armonia interreligiosa e il rispetto tra le diverse comunità del Pakistan.