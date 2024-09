Pakistan: Impegno per la democrazia e i diritti umani in occasione della Giornata Internazionale della Democrazia

15 Settembre 2024_ Il Primo Ministro Muhammad Shehbaz Sharif e il Presidente Dr. Arif Alvi hanno riaffermato l'impegno del Pakistan per la democrazia, lo stato di diritto e i diritti umani in occasione della Giornata Internazionale della Democrazia. In un messaggio, il Primo Ministro ha sottolineato che la democrazia è un valore fondamentale della società pakistana. Ha inoltre evidenziato l'importanza di un processo democratico per creare un mondo inclusivo, giusto ed equo. La leadership pakistana si è impegnata a rafforzare le fondamenta della democrazia per le generazioni future. La notizia è riportata da Pakistan Today. Il Pakistan, una repubblica islamica del sud asiatico, ha una storia complessa di transizioni politiche e sfide democratiche.