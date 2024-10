Pakistan: Imran Khan annuncia proteste a sostegno della giustizia

01 Ottobre 2024_ Imran Khan, presidente del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) e ex primo ministro, ha dichiarato l'inizio di una serie di proteste in favore della giustizia, che si svolgeranno a Mianwali, Faisalabad e Rawalpindi il 2, 3 e 4 ottobre. Durante un discorso ai suoi sostenitori, Khan ha affermato che le manifestazioni continueranno fino a quando la giustizia non sarà ripristinata nel Paese. Ha criticato il governo per la sua posizione 'anti-giustizia' e ha esortato i suoi seguaci a partecipare numerosi. 'Questa è una lotta per il futuro del Pakistan', ha dichiarato Khan, sottolineando l'importanza della giustizia. La notizia è riportata da Pakistan Today. Le proteste si inseriscono in un contesto di crescente tensione politica in Pakistan, dove il PTI sta cercando di mobilitare il supporto popolare contro le attuali autorità.