Pakistan: Imran Khan apre al dialogo con l'esercito per risolvere la crisi politica

31 Luglio 2024_ Il leader del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Imran Khan, ha dichiarato la sua disponibilità a negoziare con l'esercito per affrontare le questioni politiche attuali. Durante una conferenza stampa, Khan ha sottolineato l'importanza del dialogo per risolvere la crisi politica in corso, inclusi gli eventi del 9 maggio. Ha anche espresso la sua apertura a discutere le preoccupazioni del PTI riguardo alle prossime elezioni, chiedendo un ruolo neutrale dell'esercito nel processo politico. La dichiarazione di Khan arriva in un contesto di tensioni tra il PTI e l'establishment militare, evidenziando il suo impegno per la democrazia e la legalità. La notizia è riportata da Pakistan Today. La situazione politica in Pakistan è complessa, con il PTI che ha affrontato sfide significative dalla sua fondazione, e il ruolo dell'esercito è cruciale nella governance del paese.