Pakistan: Imran Khan avverte l'ONU sui rischi delle modifiche costituzionali

09 Ottobre 2024_ Imran Khan, fondatore del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) e ex primo ministro, ha scritto all'ONU esprimendo preoccupazioni riguardo a potenziali modifiche alla Costituzione pakistana che minaccerebbero l'indipendenza giudiziaria e i diritti umani. Khan ha presentato un appello urgente al Relatore Speciale dell'ONU sulla Indipendenza dei Giudici e degli Avvocati, Margaret Satterthwaite, per fermare la proposta di emendamenti, tra cui l'estensione dell'età pensionabile dei giudici. Le modifiche, che richiedono una maggioranza qualificata in Parlamento, sono state rinviate a causa della mancanza di voti sufficienti da parte della coalizione di governo. La notizia è riportata da Pakistan Today, evidenziando le tensioni politiche in corso nel paese. Le modifiche costituzionali sono viste come un tentativo di limitare l'autorità della Corte Suprema, già sotto pressione in un contesto di crescente instabilità politica.