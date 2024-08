Pakistan: Imran Khan chiede aiuto al Regno Unito per la democrazia in Pakistan

21 Agosto 2024_ L'ex primo ministro pakistano Imran Khan ha chiesto al nuovo premier britannico Sir Keir Starmer di sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli per la democrazia in Pakistan. In un'intervista da Adiala Jail, Khan ha descritto la sua detenzione in una cella angusta e ha denunciato la brutale repressione del suo partito, il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). Ha esortato Starmer a immaginare una situazione in cui i leader politici britannici venissero rapiti, per comprendere la gravità della situazione in Pakistan. La notizia è riportata da geo.tv, che sottolinea l'importanza della lotta per la democrazia e i diritti umani nel paese. Khan, ex stella del cricket, ha anche manifestato l'intenzione di candidarsi come cancelliere dell'Università di Oxford, dove ha studiato negli anni '70.