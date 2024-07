Pakistan: Imran Khan chiede elezioni trasparenti e critica il governo

10 Luglio 2024_ Imran Khan, fondatore del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) e ex primo ministro, ha sottolineato l'urgenza di elezioni trasparenti nel paese, chiedendo all'establishment di fare un passo indietro. Durante un colloquio informale con i media nella prigione di Adiala a Rawalpindi, Khan ha criticato l'attuale governo per l'aumento del debito nazionale e per aver perso la fiducia del popolo. Ha evidenziato il peso economico crescente sui cittadini e ha accusato la Commissione Elettorale del Pakistan (ECP) di brogli storici nelle elezioni generali dell'8 febbraio. Khan ha anche espresso preoccupazione per la mancata considerazione delle petizioni sui diritti umani e sul caso dell'8 febbraio da parte della Corte Suprema del Pakistan. Lo riporta tribune.com.pk. Khan ha annunciato l'intenzione di iniziare uno sciopero della fame in attesa di alcune decisioni.