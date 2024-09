Pakistan: Imran Khan chiede nomina rapida del nuovo Chief Justice

25 Settembre 2024_ Imran Khan, fondatore del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) e attualmente in carcere, ha richiesto che venga annunciata al più presto la nomina del prossimo Chief Justice of Pakistan (CJP). Khan ha espresso il suo sostegno per il giudice Mansoor Ali Shah, sottolineando che il governo sta cercando di compromettere l'indipendenza della magistratura. Ha anche criticato le manovre del governo per estendere il mandato del CJP attuale, Qazi Faez Isa, in vista delle elezioni del 2024. La situazione è complicata dalla mancanza di consenso tra i partiti politici riguardo alle modifiche costituzionali necessarie per procedere. La notizia è riportata da thenews.com.pk. La questione della nomina del CJP è cruciale per il sistema giudiziario pakistano, specialmente in un contesto politico teso come quello attuale.