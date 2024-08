Pakistan: Imran Khan denuncia il rapimento di membri del suo partito e attacca il governo

29 Agosto 2024_ L'ex Primo Ministro Imran Khan ha denunciato il rapimento di membri del suo partito, la Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), e ha esortato i leader in clandestinità a non uscire allo scoperto. Khan ha affermato che la situazione è aggravata dalla mancanza di azioni da parte del governo riguardo ai rapimenti, incluso quello di un vice sovrintendente di polizia. Ha accusato il governo di complottare con il giudice Qazi Faiz Isa per rubare il mandato della PTI e ha avvertito che se il Primo Ministro dovesse essere rimosso, potrebbe anch'egli essere a rischio di rapimento. La notizia è riportata da dawnnews.tv. Khan ha inoltre sottolineato che la crescente insicurezza e la criminalità nel paese sono responsabilità dell'establishment, mentre durante il suo mandato la situazione era sotto controllo.