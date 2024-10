Pakistan: Imran Khan ordina al PTI di continuare le consultazioni sulle modifiche costituzionali

19 Ottobre 2024_ Imran Khan, fondatore del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) attualmente in carcere, ha incaricato i leader del partito di proseguire le discussioni sulle proposte di modifiche costituzionali con il capo della Jamiat Ulema-e-Islam Fazl (JUI-F), Maulana Fazlur Rehman. Durante una conferenza stampa, il presidente del PTI, Barrister Gohar Ali Khan, ha dichiarato che Khan ha sottolineato l'importanza di un consenso più ampio su questo tema delicato. Inoltre, Khan ha nominato quattro membri del partito per accompagnarlo nelle consultazioni, evidenziando la necessità di una decisione finale dopo aver ricevuto istruzioni chiare. La notizia è riportata da Pakistan Today. Le modifiche costituzionali in discussione sono state approvate in linea di massima da un comitato parlamentare speciale, ma il PTI ha espresso riserve su alcuni punti.