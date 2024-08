Pakistan: Imran Khan prevede il crollo del governo entro due mesi

09 Agosto 2024_ L'ex Primo Ministro Imran Khan ha dichiarato che il governo attuale ha solo due mesi prima di collassare. Durante un comizio a Rawalpindi, Khan ha ribadito di non avere intenzione di scusarsi per le sue precedenti affermazioni contro l'amministrazione. Ha accusato il partito al potere di gestire male gli affari del paese e di non affrontare adeguatamente la crisi economica. Inoltre, ha criticato la gestione delle recenti inondazioni, sostenendo che si sarebbe potuto fare di più per prevenire il disastro. La notizia è riportata da Pakistan Today. Khan ha esortato i suoi sostenitori a rimanere uniti e a prepararsi per le prossime elezioni, che secondo lui porteranno a un cambiamento significativo nel panorama politico del Pakistan.