Pakistan: Imran Khan teme incarcerazione in prigione militare

23 Luglio 2024_ Il presidente del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Imran Khan, ha espresso timori di essere incarcerato in una prigione militare per il suo presunto coinvolgimento negli eventi del 9 maggio. Parlando ai media, Khan ha dichiarato di aver ricevuto informazioni da fonti affidabili riguardo a un piano per incarcerarlo in una struttura militare. Ha criticato il governo attuale per la gestione della situazione e ha chiesto un processo giudiziario equo. Khan ha anche menzionato di aver ricevuto minacce e che la sua vita è in pericolo, esortando la comunità internazionale a intervenire per garantire la sua sicurezza. Lo riporta Pakistan Today. Khan ha sollecitato un'attenzione globale per assicurare la sua incolumità e un trattamento giusto.