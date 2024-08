Pakistan: Inaugurati avanzati reparti medici al Jinnah Hospital di Karachi

21 Agosto 2024_ Il presidente del Pakistan People's Party (PPP), Bilawal Bhutto Zardari, ha inaugurato nuovi reparti medici all'ospedale Jinnah di Karachi, tra cui un dipartimento di psichiatria e scienze comportamentali da 120 letti e un'unità specializzata per ictus. Il ministro provinciale Sharjeel Inam Memon ha sottolineato che queste strutture sono disponibili gratuitamente per tutti i cittadini pakistani, non solo per quelli del Sindh. Memon ha evidenziato l'importanza della tecnologia CyberKnife per il trattamento del cancro, che è costosa a livello internazionale, mentre in Sindh è offerta senza alcun costo. La notizia è stata riportata da pakobserver.net. Questo progetto rappresenta un passo significativo per il governo del Sindh nel fornire assistenza sanitaria di qualità e posizionare la provincia come un centro per trattamenti medici avanzati gratuiti.