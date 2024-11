Pakistan: Inaugurato il Dipartimento di Archeologia al Jahanzeb College con la collaborazione dell'Università di Venezia

09 Novembre 2024_ È stato inaugurato il Dipartimento di Archeologia presso il Government Postgraduate Jahanzeb College di Swat, grazie alla collaborazione con il professor Luca M. dell'Università di Venezia, Italia. L'evento ha visto la partecipazione di importanti figure accademiche e studenti, sottolineando l'importanza della formazione archeologica nella regione. Il professor Luca M. ha annunciato che terrà due lezioni mensili per guidare gli studenti nell'ambito dell'archeologia internazionale, evidenziando i numerosi siti archeologici presenti a Swat. La notizia è stata riportata da urdupoint.com. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per la valorizzazione del patrimonio culturale pakistano e per il rafforzamento dei legami accademici tra Italia e Pakistan.