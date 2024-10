Pakistan: Inaugurato il nuovo aeroporto internazionale di Gwadar

15 Ottobre 2024_ I primi ministri di Pakistan e Cina hanno inaugurato lunedì il nuovo aeroporto internazionale di Gwadar, un progetto fondamentale per lo sviluppo economico della regione. Questo aeroporto rappresenta un importante passo avanti per migliorare i collegamenti tra la Cina e la popolazione del Balochistan, una provincia del Pakistan. L'infrastruttura è parte di un più ampio piano di investimenti cinesi nel paese, volto a potenziare le opportunità commerciali e turistiche. L'evento segna un momento significativo nella cooperazione tra i due paesi, sottolineando l'importanza strategica di Gwadar. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il porto di Gwadar è un punto chiave per il Corridoio Economico Cina-Pakistan, che mira a collegare la Cina con il Medio Oriente e oltre.