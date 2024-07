Pakistan: Incentivi per trasferirsi in Toscana, Italia

8 Luglio 2024_ Il governo italiano ha annunciato un programma per incentivare il trasferimento nei villaggi rurali della Toscana, offrendo fino a 30.000 euro, equivalenti a circa 90 lakh di rupie pakistane. L'iniziativa mira a contrastare il calo demografico nella regione, con un fondo di 2,8 milioni di euro stanziato a giugno 2024. I beneficiari potranno utilizzare i fondi per ristrutturare le loro abitazioni, contribuendo così al miglioramento socio-economico delle aree montane. Il programma è aperto a cittadini italiani, residenti dell'Unione Europea e cittadini extra-UE con un visto di 10 anni per l'Italia. Lo riporta urduwire.com. Le domande per partecipare al programma possono essere presentate fino al 27 luglio 2024.