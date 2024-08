Pakistan: Incertezze sul pacchetto di salvataggio da 7 miliardi di dollari del FMI

21 Agosto 2024_ L'approvazione finale del pacchetto di salvataggio da 7 miliardi di dollari per il Pakistan da parte del Fondo Monetario Internazionale (FMI) rimane incerta, poiché il meeting del Consiglio Esecutivo del FMI del 28 agosto non prevede il Pakistan nell'agenda. L'assenza del Pakistan dall'agenda ha sollevato preoccupazioni riguardo alla stabilità finanziaria del paese e alla sua capacità di adempiere agli obblighi internazionali. Questo pacchetto di salvataggio, che sarebbe il 23° per il Pakistan, è cruciale per la stabilità economica del paese e include misure per affrontare il deficit fiscale e migliorare la raccolta delle tasse. La notizia è riportata da Pakistan Today. Il pacchetto è visto come un passo necessario per rafforzare le riserve valutarie e garantire la sostenibilità economica del Pakistan, un paese che affronta sfide significative nel suo sviluppo economico.