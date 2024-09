Pakistan: Incidente aereo in North Waziristan, sei morti tra cui tre piloti russi

29 Settembre 2024_ Un elicottero della Mari Petroleum è precipitato nella zona di North Waziristan, causando la morte di sei persone, tra cui tre piloti russi. L'incidente è avvenuto mentre l'elicottero si dirigeva verso il Shewa Block per trasportare ingegneri di campo. Otto passeggeri sono rimasti feriti e sono stati trasportati al Combined Military Hospital di Bannu per ricevere cure mediche. La Mari Petroleum ha avviato un'indagine sull'accaduto e ha sospeso temporaneamente le operazioni di volo dei suoi elicotteri. La fonte di questa notizia è Pakistan Today. La Mari Petroleum è una delle principali aziende di esplorazione e produzione di petrolio e gas in Pakistan.