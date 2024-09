Pakistan: Incontro storico tra il Primo Ministro e il governo provvisorio del Bangladesh

25 Settembre 2024_ Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif e il capo del governo provvisorio del Bangladesh, Professor Muhammad Younus, si incontreranno a New York mercoledì, segnando un importante sviluppo nelle relazioni tra i due paesi. Questo incontro, il primo in molti anni, arriva dopo un lungo periodo di tensioni durante il governo dell'ex Primo Ministro Sheikh Hasina, che aveva interrotto i contatti ad alto livello con il Pakistan. Durante il summit, i leader discuteranno di proposte per ripristinare i legami bilaterali, inclusa la revoca delle restrizioni sui visti e l'avvio di voli diretti. La fonte di queste informazioni è tribune.com.pk. Le relazioni tra Pakistan e Bangladesh erano rimaste stagnanti per 15 anni, ma ora, dopo la rimozione di Hasina, ci sono segnali di riavvicinamento.