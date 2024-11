Pakistan: Incontro tra il Capo dell'Esercito Australiano e il COAS pakistano per la sicurezza regionale

12 Novembre 2024_ Il Capo dell'Esercito Australiano, il Tenente Generale Simon Stuart, ha incontrato il Capo dell'Esercito pakistano, il Generale Syed Asim Munir, per discutere questioni di sicurezza regionale e cooperazione reciproca. Durante l'incontro, i due leader militari hanno esplorato opportunità per rafforzare i legami tra le forze armate dei due Paesi. L'incontro si è svolto in un contesto di crescente attenzione per la stabilità nella regione asiatica, evidenziando l'importanza della collaborazione internazionale. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il Generale Syed Asim Munir è il Capo dell'Esercito pakistano, una figura chiave nella strategia di difesa del Paese, mentre il Tenente Generale Simon Stuart guida le forze armate australiane in un periodo di crescente cooperazione militare tra Australia e Pakistan.