Pakistan: Incontro tra il Chief Minister del Punjab e l'Ambasciatrice d'Italia per promuovere investimenti

02 Novembre 2024_ Il Chief Minister del Punjab, Maryam Nawaz Sharif, ha incontrato l'Ambasciatrice d'Italia, Marilina Armellin, per discutere opportunità di investimento in Punjab, in particolare nel settore dell'allevamento e dei progetti di welfare. Durante l'incontro, l'Ambasciatrice ha elogiato l'ospitalità dei lahoriani e ha proposto di aumentare la coltivazione delle olive a Chakwal, un'area nota per la sua agricoltura. Si è parlato anche di collaborazioni nei settori del turismo, tessile e artigianato, con l'obiettivo di trasformare i legami tra Pakistan e Italia in relazioni economiche fruttuose. La fonte di questa notizia è nawaiwaqt.com.pk. Maryam Nawaz Sharif ha assicurato che il governo del Punjab fornirà ogni possibile supporto agli investitori italiani, sottolineando l'importanza di facilitare i visti di lavoro e attivare il commercio bilaterale.