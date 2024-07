Pakistan: Incontro tra il Presidente dell'Assemblea Nazionale e l'Ambasciatrice d'Italia

26 Luglio 2024_ Il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Pakistan, Sardar Ayaz Sadiq, ha incontrato l'Ambasciatrice d'Italia, Mariolina Armin, per...

26 Luglio 2024_ Il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Pakistan, Sardar Ayaz Sadiq, ha incontrato l'Ambasciatrice d'Italia, Mariolina Armin, per discutere delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Durante l'incontro, Sadiq ha sottolineato l'importanza dei legami storici e amichevoli tra Pakistan e Italia, basati su fiducia e buona volontà. Entrambi i rappresentanti hanno espresso il desiderio di ampliare ulteriormente le relazioni attraverso la diplomazia parlamentare e lo scambio di delegazioni. L'Ambasciatrice ha ringraziato Sadiq per i sentimenti di amicizia e ha manifestato l'intenzione di rafforzare la partnership strategica tra Italia e Pakistan, come riportato da urdupoint.com. Questo incontro evidenzia l'impegno di entrambi i Paesi nel promuovere una cooperazione più profonda e fruttuosa.