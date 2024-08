Pakistan: Incontro tra il Primo Ministro e la delegazione del National Party per il Balochistan

13 Agosto 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha incontrato una delegazione guidata dal presidente del National Party, Dr. Abdul Malik Baloch, per discutere questioni relative al Balochistan. Durante l'incontro, Sharif ha sottolineato che il benessere della popolazione del Balochistan è una priorità per il governo. Ha assicurato che il governo federale continuerà a supportare gli sforzi del governo provinciale per migliorare le condizioni socio-economiche della regione. La delegazione ha apprezzato le iniziative del governo federale per lo sviluppo del Balochistan e ha promesso piena cooperazione. La notizia è riportata da Pakistan Today. Il Balochistan è una delle province del Pakistan, nota per la sua diversità culturale e le sfide socio-economiche che affronta.