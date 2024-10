Pakistan: Incontro tra il Vice Primo Ministro e l'Ambasciatrice d'Italia per rafforzare i legami bilaterali

29 Ottobre 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, ha incontrato l'Ambasciatrice d'Italia, Mariolina Armini, per discutere l'importanza delle relazioni tra i due Paesi. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi di interesse comune come commercio, investimenti, migrazione, educazione e scambi culturali. Inoltre, sono stati esaminati anche questioni regionali e globali, evidenziando la cooperazione tra Pakistan e Italia. La notizia è stata riportata da urdupoint.com. Questo incontro sottolinea l'impegno del Pakistan a rafforzare i legami con l'Italia, un Paese noto per la sua cultura e il suo patrimonio artistico.