Pakistan: Inflazione scende al minimo storico del 6,93% a settembre 2024

02 Ottobre 2024_ Il tasso di inflazione in Pakistan è sceso al 6,93% a settembre 2024, il livello più basso in 44 mesi, segnando il secondo mese consecutivo di inflazione a una cifra. Questo calo è stato supportato da prezzi delle materie prime stabilizzati e da una maggiore efficienza nelle catene di approvvigionamento. Inoltre, il tasso medio di inflazione per il primo trimestre dell'anno fiscale 2024-25 è sceso al 9,19%, rispetto ai tassi a doppia cifra degli anni precedenti. La fonte di queste informazioni è thenews.com.pk. Gli economisti avvertono che il mantenimento di tassi di interesse reali elevati potrebbe minacciare la sostenibilità del debito, suggerendo una riduzione significativa del tasso di politica monetaria per stimolare l'attività economica.