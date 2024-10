Pakistan: Inizio del vertice SCO a Islamabad con la partecipazione di leader regionali

16 Ottobre 2024_ A Islamabad ha preso avvio la 23esima riunione del Consiglio dei Capi di Governo (CHG) dei membri della Shanghai Cooperation Organisation (SCO), con la presenza di numerosi leader regionali. Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha accolto i partecipanti, tra cui il Ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar, in visita storica dopo quasi un decennio. Durante il vertice, i leader discuteranno di cooperazione economica e commerciale, mentre la sicurezza è stata rafforzata con oltre 9.000 agenti di polizia dispiegati nella capitale. La notizia è riportata da geo.tv. Il vertice rappresenta un'importante opportunità per rafforzare i legami tra i membri della SCO, un'organizzazione di sicurezza e cooperazione economica che include paesi come Cina, Russia e India.