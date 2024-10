03 Ottobre 2024_ Il Ministro Senior del Sindh, Sharjeel Inam Memon, ha annunciato che a partire da domani, 4 ottobre 2024, il Dipartimento delle Accise inizierà l'emissione online di targhe premium e personalizzate. I proventi di questa iniziativa saranno destinati alla costruzione di case per le vittime delle inondazioni, in linea con la visione del presidente del Pakistan People's Party (PPP), Bilawal Bhutto Zardari, di costruire 2,1 milioni di abitazioni per i colpiti. Durante una conferenza stampa a Karachi, Memon ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa e ha invitato i filantropi a partecipare attivamente. La notizia è stata riportata da brecorder.com. Il PPP è un partito politico di spicco in Pakistan, fondato da Zulfiqar Ali Bhutto, e ha storicamente sostenuto i diritti e la giustizia sociale nel paese.